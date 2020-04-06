Норрис считает, что Ферстаппен боится участвовать в гонках виртуальной «Формулы-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о гонщике «Ред Булла» Максе Ферстаппене. Он отказался принимать участие в виртуальных заездах, проводимых в «Формуле-1».

— Конечно он боится! — приводит слова Норриса Motorsport со ссылкой на Sky Sports. — Игра F1 2019 — это отличное развлечение. Ты же управляешь болидом, который очень быстр в поворотах и вообще очень быстр. Во многом ощущения очень реальны. Ну, и там доступно множество реальных трасс, что тоже хорошо.

Но есть и другие игры, например, он рубится в iRacing, где мы с ним часто сражаемся. Там можно выбрать между машинами GT и формулами. Мне кажется, ему больше нравится это разнообразие.

Плюс он всегда говорит, что ему интересно участвовать там, где он может побеждать. Так что, может, он думает, что не победит. Или ему просто жалко времени — или же он не чувствует себя достаточно уверенным.