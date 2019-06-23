Норрис, Риккьярдо и Райкконен вызваны к судьям после "Гран-при Франции"

Стюарды "Гран-при Франции" расследуют поведение ряда гонщиков на последнем круге гонки. Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо, а также Ландо Норрис из "Макларена" и Кими Райкконен из "Альфа Ромео" были вызваны на заседание судей после окончания гонки из-за их борьбы, в которой также участвовал Нико Хюлькенберг из "Рено".

В борьбе несколько позиций потерял Норрис, которого Риккьярдо опередил, когда британец покинул пределы трассы. Самого австралийца обошел Райкконен, но Риккьярдо обогнал его, правда, за пределами трека, что и смутило судей, начавших расследование.

Норрис, у которого в конце гонки возникли проблемы с гидравликой, финишировал десятым, Хюлькенберг оказался девятым, Райкконен – восьмым, а Риккьярдо – седьмым.