Норрис, Риккьярдо и Райкконен вызваны к судьям после "Гран-при Франции"

Стюарды "Гран-при Франции" расследуют поведение ряда гонщиков на последнем круге гонки. Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо, а также Ландо Норрис из "Макларена" и Кими Райкконен из "Альфа Ромео" были вызваны на заседание судей после окончания гонки из-за их борьбы, в которой также участвовал Нико Хюлькенберг из "Рено".
В борьбе несколько позиций потерял Норрис, которого Риккьярдо опередил, когда британец покинул пределы трассы. Самого австралийца обошел Райкконен, но Риккьярдо обогнал его, правда, за пределами трека, что и смутило судей, начавших расследование.
Норрис, у которого в конце гонки возникли проблемы с гидравликой, финишировал десятым, Хюлькенберг оказался девятым, Райкконен – восьмым, а Риккьярдо – седьмым.
Late drama in the battle for points, with P7 the prize on the final lap 👀 🍿— Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.
Norris v Ricciardo v Raikkonen v Hulkenberg #F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/u9PCJYJbk0