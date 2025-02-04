Норрис рассказал о новом сезоне «Ф-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона «Формулы-1».

Норрис рассказал пресс-службе «Формулы-1», что гордится своими достижениями в прошлом году, несмотря на давление и совершенные ошибки, которые стали для него уроками. Гонщик уверен в своих способностях и считает, что у него есть все необходимое для победы. С нетерпением ждет начала нового сезона, ведь он многому научился и значительно улучшил свои навыки, готов к борьбе с любыми соперниками.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Ландо Норрис. Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).