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Сегодня, 13:45

Норрис рассказал о новом сезоне «Ф-1»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона «Формулы-1».

Норрис рассказал пресс-службе «Формулы-1», что гордится своими достижениями в прошлом году, несмотря на давление и совершенные ошибки, которые стали для него уроками. Гонщик уверен в своих способностях и считает, что у него есть все необходимое для победы. С нетерпением ждет начала нового сезона, ведь он многому научился и значительно улучшил свои навыки, готов к борьбе с любыми соперниками.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Ландо Норрис. Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Источник: Формула-1
Формула-1
Ландо Норрис
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