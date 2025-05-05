Формула-1
5 мая, 12:00

Норрис о схватке с Ферстаппеном: «Он сам себе испортил гонку»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на «Гран-при Майами».

«Все нормально. Он жестко борется — это его стиль... Но в итоге он сам себе испортил гонку. Это было не очень разумно. Возможно, он мог бы финишировать третьим, но из-за этой борьбы упустил шанс. Да, он дрался, как всегда, но в этот раз это вышло ему боком», — заявил Норрис в интервью The Race.

Победителем «Гран-при Майами» стал Оскар Пиастри из «Макларена». Норрис финишировал вторым, Ферстаппен — четвертым.

  • Иванова Кира

    Пусть Ладно больше болтает, а Оскар посмеивается и выигрывает.)) Зато Ладно отказался от алкоголя, от светской жизни и на плане отказ от мяса и рыбы)) У столетнего Норриса берут интервью: - Как вам удалось дожить до ваших лет? - Просто я веду здоровый образ жизни. - Секрет заключается в питании? - И в питании тоже: побольше овощей и ничего жирного! - Вы курите? - За всю жизнь - ни одной сигареты! - А алкоголь? - Ни капли спиртного! - Значит, ваш единственный секрет - здоровый образ жизни… К сожалению, в этом случае мне не удастся написать интересную статью. Вдруг на соседнем участке раздается грохот. Корреспондент: - Что это? :Ладно: - Не обращайте внимания: это пьяные отцы Макса и Келли с кабака вернулись…

    08.05.2025

  • Колобок Колобков

    Не в этом сезоне, а НИКОГДА

    05.05.2025

  • Колобок Колобков

    Никто не замечает, а с Норрисом происходит то же самое, что уже было в РБ, в паре кенгуру- Макс... Норрис сдувается на фоне более амбициозного напарника... И у них ещё будет свой Баку- будьте уверены. И Пиастри хватит яиц, чтобы указать Ландо его место.... И как показывает история с тем же кенгуру- это скорее всего закат карьеры...Вряд-ли он потом воспрянет после такого унижения от напарника....

    05.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Норрису похоже не стать чемпионом, в этом сезоне титул заберет Пиастри. Вот кто понимает, что в первом повороте гонки не выигрываются, зато проиграть можно легко. У тебя есть машина космовозка, с которой бороться нереально, ты стартуешь с первой линии - ну обгони через 2 круга, когда откроют DRS - в чем проблема? А проблема в дурной голове. Макс на бревне синего цвета отбивался несколько кругов, но было с амого начала очевидно, что если вот прям ща дождь не пойдет - все зря. Дождь не пошел, итог - 30 секунд от третьего места на двух папайях.

    05.05.2025

