Норрис о схватке с Ферстаппеном: «Он сам себе испортил гонку»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на «Гран-при Майами».

«Все нормально. Он жестко борется — это его стиль... Но в итоге он сам себе испортил гонку. Это было не очень разумно. Возможно, он мог бы финишировать третьим, но из-за этой борьбы упустил шанс. Да, он дрался, как всегда, но в этот раз это вышло ему боком», — заявил Норрис в интервью The Race.

Победителем «Гран-при Майами» стал Оскар Пиастри из «Макларена». Норрис финишировал вторым, Ферстаппен — четвертым.