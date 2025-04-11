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11 апреля, 14:12

Норрис предложил Ферстаппену испытать «Макларен»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на заявления гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена о британской команде, предложив чемпиону лично протестировать их болид.

«Пусть говорит что хочет — мне все равно. Каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что мы с Оскаром Пиастри — сильные гонщики. Да, Макс в чем-то лучше, но не во всем. Я уважаю его, но знаю, что часть его слов далека от реальности. Он может приехать и протестировать нашу машину когда угодно. Будет забавно увидеть его разочарованное лицо после теста», — заявил Норрис RacingNews365.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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