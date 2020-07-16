Норрис пожаловался на боли в спине. Он провел гонку на болеутоляющих

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был вынужден провести «Гран-при Штирии» на болеутоляющих, так как столкнулся с неприятными ощущениями в спине и груди, сообщает Motorsport. В паузе перед этапом в Венгрии гонщик посетил профильных специалистов.

— Мы, похоже, смогли поставить диагноз, — сказал Норрис. — Сейчас я чувствую себя куда лучше. Я вернулся в Британию на несколько дней, не контактируя ни с кем из посторонних — и посетил нескольких специалистов.

Нам удалось разобраться. Это не что-то такое, что можно вылечить за ночь, но все гораздо лучше.

Я долго не был за рулем машины «Ф-1», потому когда сел за руль и сразу провел уик-энд, проехав множество кругов, это привело к появлению синяков.

У меня не было возможности подготовиться к этому или даже предположить подобное. К тому же, между этапами прошло всего несколько дней.