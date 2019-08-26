Норрис повредил ногу, но сможет выйти на «Гран-при Бельгии»
14:39
Пилот «Макларена» Ландо Норрис повредил ногу. Пока гонщик вынужден ходить в ортопедическом ортезе из-за растяжения связок, сообщает BBC.
Однако это не помешает ему принять участие в «Гран-при Бельгии».
.@LandoNorris sufre una leve lesi?n antes del GP de B?lgica — https://t.co/zVDG23GEm6 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/JqBhAsrpz2— SoyMotor.com (@SoyMotor) August 26, 2019
Напомним, что резервным пилотом команды является Сергей Сироткин, который занимает аналогичную должность в «Рено».
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