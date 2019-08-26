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Норрис повредил ногу, но сможет выйти на «Гран-при Бельгии»

14:39
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис повредил ногу. Пока гонщик вынужден ходить в ортопедическом ортезе из-за растяжения связок, сообщает BBC.

Однако это не помешает ему принять участие в «Гран-при Бельгии».

Напомним, что резервным пилотом команды является Сергей Сироткин, который занимает аналогичную должность в «Рено».

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