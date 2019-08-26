Норрис повредил ногу, но сможет выйти на «Гран-при Бельгии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис повредил ногу. Пока гонщик вынужден ходить в ортопедическом ортезе из-за растяжения связок, сообщает BBC.

Однако это не помешает ему принять участие в «Гран-при Бельгии».

Напомним, что резервным пилотом команды является Сергей Сироткин, который занимает аналогичную должность в «Рено».