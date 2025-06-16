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16 июня 2025, 03:39

Норрис получил пятисекундный штраф за столкновение с Оскаром Пиастри

Ана Горшкова
Корреспондент

Пилот «Макларен» Ландо Норрис был оштрафован на пять секунд за столкновение с партнером по команде Оскаром Пиастри на «Гран-при Канады».

Этот штраф не повлияет на его результат, так как Норрис не смог закончить гонку.

Судьи пришли к выводу, что Норрис несет полную вину за произошедший инцидент. При принятии решения стюарды учитывали тот факт, что момент не повлиял на итог гонки для Пиастри, который так и финишировал четвертым.

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Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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