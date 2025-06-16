Норрис получил пятисекундный штраф за столкновение с Оскаром Пиастри

Пилот «Макларен» Ландо Норрис был оштрафован на пять секунд за столкновение с партнером по команде Оскаром Пиастри на «Гран-при Канады».

Этот штраф не повлияет на его результат, так как Норрис не смог закончить гонку.

Судьи пришли к выводу, что Норрис несет полную вину за произошедший инцидент. При принятии решения стюарды учитывали тот факт, что момент не повлиял на итог гонки для Пиастри, который так и финишировал четвертым.