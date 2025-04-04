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4 апреля, 07:14

Норрис показал лучший результат на первой практике «Гран-при Японии»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат на первой тренировке «Гран-при Японии».

25-летний британец показал время 1:28.549. На втором месте Джордж Расселл из «Мерседес» (+0.163), замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0.416).

«Гран-при Японии» пройдет 23 марта и начнется в 10:00 мск.

Формула-1. «Гран-при Японии»

Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.549

2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.163

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0.416

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +0.502

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.516

6. Юки Цунода («Ред Булл») — +0.623

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +0.673

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +0.676

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +0.735

10. Карлос Сайнс («Уильямс») — +0.784

11. Алекс Албон («Уильямс») — +0.843

12. Ре Хиракава («Альпин») — +0.845

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +0.987

14. Пьер Гасли («Альпин») — +0.998

15. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.159

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.209

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.474

18. Оливер Берман («Хаас») — +1.528

19. Эстебан Окон («Хаас») — +1.574

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.578

Формула-1
Ландо Норрис
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