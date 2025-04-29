Формула-1
29 апреля, 09:35

Норрис: «Я всегда был строг к себе»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис поделился своими мыслями о самокритике.

«Иногда у меня находятся оправдания, но я не горжусь этим — в 95 процентах случаев я понимаю, что мог бы работать лучше, несмотря ни на что. Да, машина могла быть неидеальной, но я все равно ловлю себя на мысли: «Я мог бы сделать это или то лучше».

Я всегда был строг к себе, но не к другим — никогда не предъявлял претензий команде, механикам или настройкам машины. Я сосредотачивался на самосовершенствовании, а не на поиске виноватых. Такой подход сформировал меня как личность. У этого мышления есть и плюсы, и минусы.

С одной стороны, это помогло мне научиться лучше понимать себя, анализировать ошибки и прогрессировать. С другой — иногда я слишком строг к себе и погружаюсь в негативные мысли», — приводит слова Норриса официальный сайт «Формулы-1».

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.

