Норрис: «Я в «Формуле-1» не стремлюсь быть лучшим в мире»

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис поделился своим взглядом на карьеру в «Формуле-1», отметив, что не гонится за вечной славой.

«Я не стремлюсь к тому, чтобы меня помнили через сто лет. Я здесь ради себя — хочу побеждать, создавать истории, которые смогу рассказать детям. А они уже решат, сохранить их или написать свои.

Я не чувствую, что должен любой ценой остаться в истории как величайший гонщик. Для меня важнее получать удовольствие от жизни и делиться этим с другими. Некоторые думают иначе: «Я обязан войти в легенды». Но у меня другой подход», — признался пилот в подкасте The Pivot.

Норрис занимает второе место (115 очков) в личном зачете пилотов.