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12 апреля, 14:04

Норрис о гибком крыле «Макларена»: «Может, у нас гнется весь болид?»

Камила Абдурахманова
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Пилот Ландо Норрис парировал обвинения в адрес «Макларена» о возможном использовании гибкого заднего крыла, заявив о полном соответствии машины регламенту.

«Наш болид полностью легален. Мы просто хорошо поработали. У «Ред Булл» было столько же времени на разработку, но они не добились того же. Вместо жалоб им стоит сосредоточиться на своей работе.

Мы уважаем решения ФИА и поддерживаем их стремление следить за соблюдением правил. Но новые технические директивы нас не затронули. Не знаю, как отреагируют другие команды, но «Ред Булл» и сам часто выходит за рамки дозволенного.

Кто вообще сказал, что гнется именно крыло? Может, у нас весь болид гибкий? Люди могут строить любые догадки, но на самом деле они просто не разбираются в вопросе», — заявил британский гонщик в интервью F1i.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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