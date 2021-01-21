Норрис отбыл карантин из-за коронавируса и вернется в Великобританию для подготовки к сезону

Пилот «Макларен» Ландо Норрис отбыл карантин из-за заражения коронавирусом, сообщает RaceFans со ссылкой на пресс-службу британской команды.

Гонщик сдал положительный тест на наличие инфекции в начале января в Дубае (ОАЭ) и провел 2 недели на карантине. Спортсмен больше не испытывает симптомов заболевания и в ближайшие дни вернется в Великобританию для начала подготовки к сезону-2021 «Формулы-1». Согласно мерам безопасности, Норрис должен будет провести определенное время в самоизоляции по прибытию в Великобританию, но его статус элитного спортсмена позволит ему участвовать в работе команды на заводе.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта с гонки в Сахире (Бахрейн).