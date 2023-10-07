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Сегодня, 22:45

Норрис — о третьем месте в спринте на «Гран-при Катара»: «Не лучшее начало, но хороший конец»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги своего выступления в спринте на «Гран-при Катара». 23-летний британец занял третье место.

«Прежде всего, поздравляю Оскара и Макса. Для меня это была тяжелая гонка, просто я плохо стартовал. Из-за этого все стало намного сложнее, но мы хорошо сопротивлялись, были позитивные моменты и хорошие обгоны вплоть до последнего круга. Для нас это очередной подиум, так что для команды это был мега-день. Не лучшее начало, но хороший конец», — сказал британский пилот.

Гонку выиграл еще один представитель «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который также смог оформить чемпионство в ходе гонки после схода его партнера по команде Серхио Переса, сохранявшего математические шансы на победу в чемпионате.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Ландо Норрис
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