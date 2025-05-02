Норрис объяснил, почему не обеспокоен прогрессом Пиастри

Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что не обеспокоен стремительным прогрессом своего напарника по команде Оскара Пиастри, который претендует на чемпионство.

«Нет, я совсем не волнуюсь. Оскар хорошо справляется и заслуживает этого. Ничего более. Я не очень верю в импульс и все такое. Это мое мнение. Я делаю то, что могу. Очевидно, я допустил некоторые ошибки. Я знаю, на каком уровне мне нужно быть, и верю, что смогу достичь его достаточно скоро. Так что нет причин для беспокойства», — заявил британец.

24-летний Пиастри лидирует в общем зачете пилотов с 99 очками. В нынешнем сезоне «Формулы-1» он выиграл три этапа «Гран-при» и один раз становился третьим. 25-летний Норрис идет вторым в общем зачете, уступая своему напарнику 10 очков. На его счету одна победа, также он дважды становился вторым и один раз — третьим.