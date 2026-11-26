Норрис — о конфликте Ферстаппена и Расселла: «Макс показал, на что способен, а Джорджу еще это предстоит»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о противостоянии гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла из «Мерседеса».

«Почему они должны ладить? Это нормально, так случается в жизни — не бывает такого, что все со всем согласны. Более того, в спорте пытаешься доказать, что ты лучше всех остальных.

Ты либо говоришь свое слово на трассе, либо перед камерами. Обычно всегда идет на пользу, если ты можешь подтвердить свои высказывания на треке — в конце концов людей в первую очередь интересуют выступления.

Тем не менее я сильно уважаю обоих гонщиков. Конечно, Макс показал, на что он способен, а Джорджу еще это предстоит. Но я все равно думаю, что он может достичь многого», — цитирует Норриса Sky Sports.

Ранее во время Гран-при Лас-Вегаса между гонщиками произошел конфликт во время третьей свободной практики. Расселл обвинил соперника в некорректном поведении на трассе.

На 48-м круге гонки Расселл врезался в барьеры при попытке обогнать напарника Кими Антонелли и в итоге финишировал девятым. Ферстаппен стал победителем этапа в США. Комментируя инцидент с Расселлом, пилот «Ред Булл» заявил: «Карма — та еще стерва».