Норрис: «Не вижу причины, по которой Хэмилтон не должен получить рыцарский титул»

Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис поддержал инициативу наградить рыцарским титулом его соотечественника, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

— Только одному человеку удалось достичь того же, чего достиг Льюис — я говорю о Михаэле Шумахере, — приводит GPFans слова Норриса. — Льюис — лидер не только на трассе, но и за ее пределами. Многих спортсменов, которые добивались аналогичных достижений в других видах спорта, награждали рыцарским званием, так что я не вижу причин, почему нельзя наградить Хэмилтона. Думаю, это пойдет только на пользу. Льюис может стать примером для молодежи, человеком, который будет вдохновлять. Очевидно, что дети, смотря на него, захотят добиться тех же успехов.

Хэмилтон может оформить седьмой чемпионский титул в карьере на «Гран-при Турции», который пройдет с 13 по 15 ноября. Для этого ему нужно будет финишировать выше своего партнера по команде, Валттери Боттаса.