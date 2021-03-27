Норрис не рассчитывает на место выше пятого в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал результаты двух пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

«Я немного удивлен результатами пятницы, но думаю, что мы просто раскрыли свою скорость чуть больше остальных. В квалификации мы, как всегда, увидим четыре машины впереди нас. Конечно, могут быть сюрпризы, но в пятницу машина работала не очень хорошо», — приводит Motorsportweek слова Норриса.

Норрис показал третье время в первой практике и занял вторую строчку по итогам второй сессии.

«Гран-при Бахрейна» проходит с 26 по 28 марта. Квалификация состоится сегодня, 27 марта. Начало — в 18.00 (мск).