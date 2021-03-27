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Норрис не рассчитывает на место выше пятого в квалификации «Гран-при Бахрейна»

08:26
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал результаты двух пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

«Я немного удивлен результатами пятницы, но думаю, что мы просто раскрыли свою скорость чуть больше остальных. В квалификации мы, как всегда, увидим четыре машины впереди нас. Конечно, могут быть сюрпризы, но в пятницу машина работала не очень хорошо», — приводит Motorsportweek слова Норриса.

Норрис показал третье время в первой практике и занял вторую строчку по итогам второй сессии.

«Гран-при Бахрейна» проходит с 26 по 28 марта. Квалификация состоится сегодня, 27 марта. Начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/03/26/norris-mclaren-wont-be-on-front-two-rows-in-qualifying/?feed_id=888

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