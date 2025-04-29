Норрис назвал свою проблему в сезоне-2025

Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис объяснил причины нестабильных результатов в начале сезона.

«Сейчас проблема в мелочах, которые, честно говоря, сложно объяснить простыми словами. Просто появилось какое-то неинтуитивное чувство к машине, все происходит не совсем естественно.

Когда вам приходится управлять менее органично, когда вам приходится думать немного иначе, вы теряете две, три, четыре сотых секунды, даже если изо всех сил пытаетесь адаптироваться. А компромисс в три-четыре сотых — это разница между поул-позицией и третьим местом», — приводит слова Норриса издание The Race.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.