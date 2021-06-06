Норрис назвал несправедливым свой штраф в квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис назвал несправедливым свое наказание по итогам квалификации «Гран-при Азербайджана», из-за которого он лишится трех позиций на старте гонки.

«Мне кажется, я не сделал ничего плохого. На такой скорости решения приходится принимать быстро, надо оценить, какое решение будет самым безопасным. Считаю, что с точки зрения безопасности я сделал все верно. Насколько я знаю, в таких ситуациях пит-лейн закрывают, и туда нельзя заезжать. В таком случае все могло получиться наоборот, и у меня бы спрашивали, зачем я поехал на пит-лейн, если мне нельзя было этого делать. Я расстроен, потому что потеря трех позиций на старте может дорого обойтись», — цитирует Motorsport Норриса.

Норрис был оштрафован за проезд под красными флагами во время первого сегмента квалификации. Британец занял 6-е место по итогам квалификации, но в гонке он будет стартовать с 9-й строчки из-за штрафа.

Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 15.00 (мск).