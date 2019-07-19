Норрис мечтает на равных побороться с Хэмилтоном

Пилот "Макларена" Ландо Норрис надеется, что ему удастся на равных бороться с пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Он рассчитывает, что гонщик "Мерседеса" еще несколько лет проведет в "Формуле-1", а к тому времени Норрис будет располагать сильным болидом.

– Я хотел бы иметь возможность бороться с Льюисом, – цитирует Sky Sports Норриса. – Это пятикратный чемпион мира, который, возможно, станет шестикратным в этом году. Но думаю, что "Макларен" сможет с ним бороться на равных года через два. Уверен, что Хэмилтон останется в гонках к тому времени. К тому же у него есть шанс войти в историю. И мне не терпится побороться с ним на трассе.