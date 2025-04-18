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18 апреля, 21:08

Норрис лучший во второй практике в Джидде

Камила Абдурахманова
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В пятницу, 18 апреля, прошла вторая тренировка пятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — «Гран-при Саудовской Аравии» на городской трассе в Джидде.

Лидером стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял его напарник Оскар Пиастри. Третьим оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Вторая тренировка. «Гран-при Саудовской Аравии»:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706.
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926.
10. Александер Албон («Уильямс») +0.953.
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
16. Оливер Берман («Хаас»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

Формула-1
Ландо Норрис
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