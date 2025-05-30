Норрис — лучший в первой тренировке «Гран-при Испании»
По итогам первой тренировки «Гран-при Испании» лучшее время показал пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку лидеров замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Первая тренировка «Гран-при Испании»:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,718
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,367
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,378
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,520
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,576
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,621
7. Оливер Берман («Хаас») +0,879
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,887
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,925
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,028
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,033
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,068
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,080
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,147
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,217
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,437
17. Ре Хиракава («Хаас») +1,580
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,651
19. Виктор Мартинс («Уильямс») +1,804
20. Франко Колапинто («Альпин») +1,812.