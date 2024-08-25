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Норрис — о «Гран-при Нидерландов»: «Я думал, Ферстаппен будет быстрее»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что доволен своим выступлением на «Гран-при Нидерландов».

24-летний британец финишировал первым на 15-м этапе «Формулы-1» и одержал вторую победу в сезоне и карьере.

«Потрясающие ощущения. Я бы не назвал эту гонку идеальной из-за первого круга, но она все равно прошла прекрасно. Темп был сильным, машина работала просто невероятным образом. Я смог атаковать и пройти Макса. И в целом гонка получилась не очень сложной», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Также он отметил, что ожидал большей скорости от Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я думал, что Макс будет быстрее, но на деле все оказалось по-другому. Он отставал от «Феррари», что для меня стало сюрпризом», — добавил британец.

Ферстаппен, для которого это был домашний этап, в итоге занял второе место с отставанием в 22,896 секунды. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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Норрис выиграл «Гран-при Нидерландов» и одержал вторую победу в карьере
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