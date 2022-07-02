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Сегодня, 17:47

Николас Латифи впервые в карьере вышел в третий сегмент квалификации на этапе «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик «Уильямс» Николас Латифи впервые в карьере пробился в третий сегмент квалификации на этапе «Формулы-1».

Сегодня, 2 июля на квалификации в рамках «Гран-при Великобритании» канадец пробился в десятку лучших.

27-летний Латифи проводит третий сезон в «Формуле-1». Всю карьеру в «Королевских гонках» пилот выступает за «Уильямс». До сегодняшнего дня лучшим достижением спортсмена в квалификациях было 12-е место на «Гран-при Бельгии» в 2021 году.

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).

Формула-1
Уильямс
Николас Латифи
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