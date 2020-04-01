Нико Росберг рассказал, что избавился от смартфона, чтобы не читать новости о коронавирусе

Бывший гонщик «Формулы-1», чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что не хочет следить за новостями, связанными с пандемией коронавируса. Ради этого немец отказался от использования смартфона.

— Я убрал смартфон из своей жизни, в наши дни с ним можно сойти с ума, — приводит F1-Insider слова Росберга. — Стараюсь отдалиться от внешнего мира в связи с этими угнетающими новостями. Предпочитаю пользоваться обычным кнопочным телефоном, проводить время с семьей и детьми. Мы сейчас на Ибице, это самое безопасное место, если у вас есть 2 ребенка.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.