Нико Росберг: "Норрис и Сайнс не будут друзьями, когда смогут бороться за титул"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что отношения между Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсом могут испортиться. По его мнению, пилоты "Макларена" ладят, пока команда не борется за титул.

– Они борются за десятое место, – цитирует F1Today Росберга. – Если бы они боролись за титул, все изменилось бы. Запомните это. Нельзя быть друзьями в таких условиях. Можно ими быть, если вы четко делитесь на первого и второго номера. Если оба хотят победить, то дружбы быть не может. На карту поставлено слишком много. Это становится важнее дружбы.