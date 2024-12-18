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Нико Росберг назвал главную ошибку Ландо Норриса в борьбе за чемпионство

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Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал о главной ошибке пилота «Макларен» Ландо Норриса в борьбе за титул в прошедшем сезоне.

«Не совершайте ошибку и не начинайте строить свой сезон на идее: «Я фаворит, а все, кроме победы, для меня будет провалом». С одной стороны, нам как зрителям нравится наблюдать за этим, но для пилота это, вероятно, не лучший путь. В Абу-Даби на круге почета Ландо сказал в машине: «Следующий год — мой год», но я бы на самом деле не рекомендовал ему этого делать. Это просто ненужное давление и ожидания, которые вы запускаете. Если хотите, делайте это внутри себя, но не публично», — сказал Нико Росберг в подкасте Sky F1.

По итогам минувшего сезона «Формулы-1» 25-летний Норрис занял второе место в личном зачете пилотов, уступив голландцу Максу Ферстаппену, который четвертый раз подряд стал победителем чемпионата.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Нико Росберг
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