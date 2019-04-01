Нико Росберг: "Мы увидели того же Феттеля, что и в прошлом году"

Экс-чемпион "Формулы-1" Нико Росберг критически отозвался о выступлении Себастьяна Феттеля на "Гран-при Бахрейна". Пилот "Феррари" занял пятое место, а победил представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Не могу поверить, но сегодня мы увидели того же самого Феттеля, что и в последние несколько лет, – цитирует Росберга Autosport. – Тактика "Феррари" смешала ему все карты, он разозлился и в борьбе колесо в колесо совершил разворот, испортив себе весь уик-энд. Себ должен каким-то образом найти выход из этой ситуации. Но теперь у него добавилась новая проблема в лице быстрого напарника, который был невероятно хорош по ходу всего уик-энда.

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