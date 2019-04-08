02:57 | Авто-мото — Формула-1

Нико Росберг: "Мне предложили выступить за Audi в DTM, но я не готов к возвращению"

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Экс-чемпион "Формулы-1" в составе "Мерседеса" Нико Росберг сказал, что у него было предложение выступить за Audi в DTM в качестве гостевого гонщика.

 - Дитер Гасс (руководитель команды - прим. "СЭ") обратился ко мне с предложением выступить на одном из этапов. Но я отказался, у меня нет таких планов, – цитирует Росберга Autosport. – Да и физически я не готов к возвращению за руль. В годы выступлений в "Формуле-1" я много тренировался, но сейчас это не так.

 Напомним, что Росберг завершил карьеру после чемпионства в 2016 году.

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/dtm/55864-niko-rosberg-audi-predlozhila-mne-provesti-etap-dtm

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