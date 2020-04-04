Нико Росберг: «Короткий сезон повышает шансы Ферстаппена на чемпионство»

Чемпион мира 2016 года в «Формуле-1» Нико Росберг считает, что у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена будет больше шансов выиграть чемпионат, который из-за пандемии коронавируса будет сокращен по количеству гонок. По словам немца, это дает голландцу определенные шансы в борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

— Если гонок будет меньше, то повышается вероятность того, что мы получим неожиданного чемпиона мира, потому что в таком случае везение играет большую роль, — цитирует Sky Sports Росберга. — Я всегда считал, что «Ред Булл» и Ферстаппен имеют хорошие шансы на успех в этом году. И теперь они точно могут побороться с «Мерседесом». А короткий сезон повысит шансы Макса.