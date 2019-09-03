Нико Росберг: «Феттель в Бельгии был как Баррикелло»

Чемпион мира 2016 года в «Формуле-1» Нико Росберг отметил хорошую работу «Феррари» в гонке «Гран-при Бельгии». Шарль Леклер одержал первую в карьере победу, а Себастьян Феттель подчинился командной тактике, пропустив партнера, и сдерживал некоторое время Льюиса Хэмилтона.

— Леклер в этом году хорош, — цитирует GPToday Росберга. — Это большой психологический прорыв для него. Он получит большую уверенность и сделает еще шаг вперед. Леклер в этой машине чувствует себя прекрасно. А Феттеля жалко. Он был как Баррикелло в гонке: помахал рукой партнеру и помогал ему. Но поведение для четырехкратного чемпиона мира потрясающее. Посмотрим, как это отразится на Феттеле. Вряд ли он доволен этой ситуацией.