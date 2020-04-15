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Нико Росберг: «Ферстаппен — наиболее раздражающий гонщик в «Формуле-1»

16:25
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Чемпион мира 2016 года в «Формуле-1» Нико Росберг признался, что ему очень нравится гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Голландец, по словам немца, всегда создает проблемы.

— Ферстаппен — самый раздражающий гонщик, с которым я когда-либо сталкивался, — цитирует Sky Sports Росберга. — Я его большой фанат, он невероятный пилот, интересно за ним наблюдать. Но само присутствие его в гонки увеличивает риск аварии в десять раз. Когда я боролся за титул в 2016 году, Макс появился в «Ред Булле». В трех или четырех гонках мы с ним пересекались на трассе — и всегда это были тяжелые бои.

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