Нико Росберг: "Феррари" разрушила гонку Леклера"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал "Феррари" за отношение к Шарлю Леклеру в гонке "Гран-при Китая". Из-за командной тактики монегаск потерял позиции в пользу Себастьяна Феттеля.

– Я не очень понял, почему "Феррари" так рано стала использовать это, – цитирует F1i Росберга. – Думаю, пока Шарлю ничего другого не остается. Они дали ему понять, что он сейчас второй номер. Но они поступили неверно. Ему нужно было дать больше времени, чтобы он показал, как может взвинтить темп. У него было всего несколько кругов на это. И мы все заметили, что Феттель не был быстрее Шарля. Это полностью разрушило гонку Шарля, потому что он пропустил и Ферстаппена. "Феррари" не справилась с этим "Гран-при". Шарль заслуживал большего от команды.