Нико Росберг: «Если из «Формулы-1» уйдут 3-4 маленькие команды, то никакого чемпионата не будет»

Чемпион «Формулы-1»-2016 Нико Росберг заявил, что отказ от сокращения расходов и введения потолка бюджетов в гоночной серии чемпионат может оказаться под угрозой.

— Если люди будут действовать эгоистично, то в «Формуле-1» все сломается, — цитирует GPFans Росберга. — У нас есть несколько ведущих команд, которые отказываются играть по правилам и отстаивают только свои интересы. Несколько команд уже согласились с нуждами маленьких коллективов и приняли предложенные меры, потому что видят общую картину. Если из «Формулы-1» уйдут 3-4 маленькие команды, то у нас не будет никакого чемпионата. Надо заботиться о маленьких коллективах и сокращать расходы.