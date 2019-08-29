Нико Хюлькенберг: «Жаль, что не удалось достичь целей с «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал уход из команды в конце сезона. Сегодня стало известно, что в 2020 году его заменит Эстебан Окон.

«Жаль, что сотрудничество с «Рено» закончится после этого сезона. Особенно жаль, что мы не достигли наших целей. Мы надеялись, что в этом сезоне удастся сделать шаг вперед, но не смогли этого добиться.

Общеизвестно, что выбор пилотов основывается не только неа выступлениях, но и на ряде других факторов. Но как уж есть. В любом случае я сохраню концентрацию и постараюсь добиться максимального успеха в оставшихся гонках. Постараюсь найти решение на следующий сезон, но пока никаких объявлений не будет", — написал Хюлькенберг в Twitter.