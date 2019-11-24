Нико Хюлькенберг: «Я не хочу прощаться с «Формулой-1»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг отметил, что не собирается прощаться с «Формулой-1». Немец провел 176 «Гран-при», но в следующем сезоне его заменит Эстебан Окон.

— Очевидно, что в следующем году для меня нет места, — цитирует Sky Sports Хюлькенберга. — «Уильямс» мне не подходит. Я им не подхожу. Но я не заканчиваю карьеру. Мне нравится «Формула-1», нравится, что мы тут делаем. Я уже много лет провел в «Формуле-1». Буду скучать, смотря гонки по телевизору в следующем году. Я бы соврал, если бы сказал, что уход из «Формулы-1» для меня ничего не значит. Мне грустно. Но есть и другие гоночные серии. Резервистом быть не хочу. Когда ты молод, это нормально. Но с большим опытом трудно принять такую роль. 2020 год станет для меня настоящим испытанием. Вся моя жизнь строилась вокруг гонок, и будет шоком для меня оказаться вне их.