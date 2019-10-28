Нико Хюлькенберг: «Уверен, что Квят виноват в столкновении»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о столкновении с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на последнем круге «Гран-при Мексики». Он поддел болид немца, что привело к развороту. Впоследствии россиянина оштрафовали на 10 секунд.

- Не знаю почему, но команда провела мне пит-стоп неожиданно рано, кажется, на 17 или 18 круге, — цитирует Хюлькенберга Motorsport. - Я мог бы и подольше оставаться на трассе, думаю еще кругов десять. Мы это обсудим.

В итоге на пяти последних пяти у меня возникли проблемы, передние шины стали сдавать все больше и больше. Становилось все сложнее, и на последних двух кругах я был вынужден буквально выживать.

Я уверен, что Квят виноват в столкновении. Он получил наказание, а мне это стоило одного очка. Я оставил ему достаточно места на трассе, но он дал мне пинка, из-за чего меня развернуло.

Это гонки, и как гонщик он был обязан попробовать обогнать, так что я не могу на него сердиться. Однако надо стараться совершать обгоны чище, без контактов между машинами, не посылая соперника в стену.

Квята оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Хюлькенбергом на «Гран-при Мексики», он 11-й