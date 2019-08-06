Нико Хюлькенберг: "Темпы развития машины "Рено" оставляют желать лучшего"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг недоволен результатами "Гран-при Венгрии". Немец боролся за очки, но из-за проблем с двигателем финишировал только 12-м.

– Пришлось бороться с машиной из-за проблем с управлением двигателем с самого начала гонки. Я проигрывал по три десятых секунды с круга, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Это усложняет ситуацию. У нас просто не было скорости, чтобы попасть в очки. Нельзя делать вид, что мы довольны положением дел и скоростью машины. У нас заводская команда, но темпы развития машины оставляют желать лучшего. Надо задать себе серьезные вопросы.