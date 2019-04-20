Нико Хюлькенберг: "Риккьярдо прошел этап адаптации к машине"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг считает, что его партнер по команде Даниэль Риккьярдо адаптировался к новой машине. По его словам, австралиец создаст ему больше проблем в ближайших гонках.

– Даниэлю снова пришлось адаптироваться к машине, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Когда ты переходишь от конкурентоспособной машины к развивающейся, тебе нужно другое мышление, чтобы бороться в середине пелотона. Он показал в Китае, что этот этап адаптации завершился. Я не сомневаюсь, что в ближайших гонках он создаст мне проблемы. Но это полезно для команды, потому что здоровая конкуренция между нами нас подстегивает.