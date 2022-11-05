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Сегодня, 16:08

Нико Хюлькенберг может заключить контракт с «Хаасом» 10 ноября

Иван Шитик
Корреспондент
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Нико Хюлькенберг должен занять место боевого пилота в «Хаасе» в 2023 году, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что «Хаас» объявит о подписании контракта с резервным пилотом «Астон Мартина» в четверг, 10 ноября.

Контракт Мика Шумахера с американской командой истекает в конце сезона-2022.

Ранее сообщалось, что Хюлькенберг заменит немца в «Хаасе» в 2023-м, еще один претендент Антонио Джовинацци будет выступать за «Феррари» в WEC, а сам Шумахер возьмет перерыв.

Хаас
Мик Шумахер
Нико Хюлькенберг
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