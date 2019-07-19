Нико Хюлькенберг: "Команда хоть иногда должна мне верить"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг выразил разочарование тактикой, которую использовала команда на "Гран-при Великобритании". По его мнению, из-за нее он финишировал только десятым.

– Я не понимаю, почему мы не могли заехать на пит-стоп раньше, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Черт возьми, команда должна мне хоть иногда верить! Мы неправильно использовали стратегию, слишком поздно поехали на первый пит-стоп, поэтому возникли проблемы с шинами. Выезд машины безопасности неудачно лег на наш отрезок. А в конце гонки возникли проблемы с мощностью двигателя.