Нико Хюлькенберг: «Хотел бы вернуться в «Формулу-1» и выступать за конкурентоспособную команду»

Бывший пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что хотел бы вернуться в «Формулу-1».

— Когда проходили предсезонные тесты, я немного выпал из мира «Формулы-1», словно отключился от него, — цитирует RaceFans Хюлькенберга. — Я тогда уезжал из Европы, не особо следил за новостями. Правда, потом встретился с парой людей из «Формулы», чтобы понять, что вообще происходит. Ясно, что сейчас всех лишили возможности участвовать в гонках, но я, наверное, хочу вернуться за руль больше всех. В ближайшем будущем хотел бы вернуться в «Формулу-1», это моя цель. Поддерживаю связь с людьми из гоночной серии, но пока нет никакой конкретики. Впрочем, если будет шанс, то попробую им воспользоваться, но только если получю действительно достойное предложение. Хочу попасть в команду, которая позволит мне быть конкурентоспособным. Речь, конечно, не исключительно о победах, но, по крайней мере, мне нужна машина, которая позволит стабильно бороться за хорошие очки и попадать в топ-10.

Хюлькенберг дебютировал в «Формуле-1» в 2010 году в качестве гонщика «Уильямс». В дальнейшем он выступал за «Форс Индию», «Заубер» и «Рено». 32-летний немец покинул «Формулу-1» после завершения сезона-2019.