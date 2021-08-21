Никита Мазепин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он опубликовал совместное фото в Instagram.

«Формула-1» объявила об отмене этапа «Гран-при» в Японии, который должен был пройти с 8 по 10 октября. Причины отмены — ситуация с коронавирусом. Ранее был отменен этап в Сингапуре.