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Никита Мазепин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

23:38
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Российский гонщик команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он опубликовал совместное фото в Instagram.

«Формула-1» объявила об отмене этапа «Гран-при» в Японии, который должен был пройти с 8 по 10 октября. Причины отмены — ситуация с коронавирусом. Ранее был отменен этап в Сингапуре.

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Иван Шитик все материалы автора

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