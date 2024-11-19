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Никита Мазепин: «На 99 процентов уверен, что вы меня в «Формуле-1» увидите, но есть нюанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Хаас» Никита Мазепин уверен, что сможет вернуться в «Формулы-1».

«У меня наследственно есть предпринимательские гены, плюс образование, плюс какая-то база в спорте — речь о том, чтобы искать себя в бизнесе. Возможно, в бизнесе, связанном со спортом для достижения тотальной синергии. Но я на 99 процентов уверен, что вы меня в «Формуле-1» увидите. Точно. Но, знаете, как в анекдоте, есть нюанс. Нюанс — в какой роли. Это я оставлю на волю судьбы. Я думаю, что уже навряд ли гонщиком», — приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

16 октября 25-летний спортсмен объявил, что не вернется к выступлениям в «Формуле-1».

Никита Мазепин. Мазепин отказался от «Формулы-1». Российский пилот не вернется в «королевские гонки»

В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.

Источник: Autosport.com.ru
Даниил Фомин
Хаас
Никита Мазепин
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