Никита Мазепин: «На 99 процентов уверен, что вы меня в «Формуле-1» увидите, но есть нюанс»

Бывший пилот «Хаас» Никита Мазепин уверен, что сможет вернуться в «Формулы-1».

«У меня наследственно есть предпринимательские гены, плюс образование, плюс какая-то база в спорте — речь о том, чтобы искать себя в бизнесе. Возможно, в бизнесе, связанном со спортом для достижения тотальной синергии. Но я на 99 процентов уверен, что вы меня в «Формуле-1» увидите. Точно. Но, знаете, как в анекдоте, есть нюанс. Нюанс — в какой роли. Это я оставлю на волю судьбы. Я думаю, что уже навряд ли гонщиком», — приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

16 октября 25-летний спортсмен объявил, что не вернется к выступлениям в «Формуле-1».

В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.