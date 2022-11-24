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Сегодня, 19:35

Никита Мазепин снова заявил о намерении вернуться в «Формулу-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский пилот Никита Мазепин заявил о намерении вернуться в «Формулу-1».

«Желание есть, безусловно, продолжать выступать в автоспорте, — цитирует Мазепина ТАСС. — Моя цель — это вернуться в «Формулу-1», я буду работать в этом направлении».

23-летний Мазепин выступал в «Ф-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Источник: ТАСС
Формула-1
Никита Мазепин
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