Никита Мазепин снова заявил о намерении вернуться в «Формулу-1»

Российский пилот Никита Мазепин заявил о намерении вернуться в «Формулу-1».

«Желание есть, безусловно, продолжать выступать в автоспорте, — цитирует Мазепина ТАСС. — Моя цель — это вернуться в «Формулу-1», я буду работать в этом направлении».

23-летний Мазепин выступал в «Ф-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.