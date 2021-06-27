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Никита Мазепин: «Сложно обогнать Шумахера, если моя машина тяжелее»

22:11
Мик Шумахер и Никита Мазепин. Фото «Хаас»
Мик Шумахер и Никита Мазепин. Фото «Хаас»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление на «Гран-при Штирии». Он занял 18-е место. Россиянин рассказал, почему он не смог обогнать своего партнера по команде Мика Шумахера.

«Честно говоря, гонка была ужасной, — цитирует Мазепина Autosport 27 июня. — Я доволен своим первым кругом — этим утром я подготовился и изучил, в каких местах трассы могут оказаться скопления машин и как их лучше объехать. Но, когда кругов много, на трассе есть длинные прямые, а твоя машина тяжелее по сравнению с машиной напарника, очень сложно остаться впереди.

Я жду новую машину, чтобы действительно включиться в борьбу. Пока что я могу быть героем на первом круге, чтобы затем стать легкой добычей. К сожалению, в ближайшее время ситуация не изменится. Может быть, через шесть-семь гонок, но это не очень скоро».

Мик Шумахер занял 16-е место в гонке.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/70672-nikita-mazepin-slozhno-ostatsya-vperedi-kogda-mashina-naparnika-legche

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