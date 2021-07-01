Никита Мазепин рассказал о своем отношении к прозвищу Mazespin

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался по поводу своего отношения к прозвищу Mazespin.

Некоторые болельщики «Формулы-1» из-за частных разворотов гонщика так называют его.

«Если бы не авария в Бахрейне, прозвище «Mazespin» никогда бы не появилось на свет. Люди, которые повторяют его с улыбкой на лице — жалкие», — цитирует Мазепина Formula Passion.

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер сделал шуточный подарок российскому пилоту Никите Мазепину, обыграв его прозвище.

На «Гран-при Штирии» Мазепин занял 18-е место, став последним из финишировавших.