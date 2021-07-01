Никита Мазепин рассказал о своем отношении к прозвищу Mazespin
15:15
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался по поводу своего отношения к прозвищу Mazespin.
Некоторые болельщики «Формулы-1» из-за частных разворотов гонщика так называют его.
«Если бы не авария в Бахрейне, прозвище «Mazespin» никогда бы не появилось на свет. Люди, которые повторяют его с улыбкой на лице — жалкие», — цитирует Мазепина Formula Passion.
Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер сделал шуточный подарок российскому пилоту Никите Мазепину, обыграв его прозвище.
На «Гран-при Штирии» Мазепин занял 18-е место, став последним из финишировавших.
Дополнительная информация:
https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/f1-piloti/mazepin-risponde-a-tono-chi-mi-sfotte-miserabile-f1-haas-steiner-gp-austria-573574.html
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