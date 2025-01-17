Никита Мазепин рассказал о планах провести боксерский поединок в 2025 году

Российский гонщик Никита Мазепин рассказал, что планирует провести боксерский поединок в 2025 году.

«В этом году я планирую принимать участие в соревнованиях по пяти дисциплинам. Самое интересное, наверное, — это мой бой по боксу осенью 2025 года. Мы к этому стремимся, надеюсь, все сложится хорошо. Также буду выступать в супербайке, чемпионате России (по ралли-рейдам) на багги. По триатлону будут старты, также, надеюсь, будут кольцевые автогонки», — цитирует Мазепова ТАСС.

В октябре Мазепин объявил, что завершил профессиональную карьеру гонщика