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Никита Мазепин: «Эта гонка давала те шансы, в которых мы отчаянно нуждаемся»

22:53
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Гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свой сход на «Гран-при Венгрии».

«Это одна из тех гонок, в которых очень хочется принять участие. Не только для меня, для команды в целом эта гонка давала те шансы, в которых мы отчаянно нуждаемся. Я видел завал в первом повороте и подумал, что это наш день, но проехал по обломкам, и команда сообщила мне о проколе переднего левого колеса. Я свернул в боксы и потерял все позиции, а затем заехал еще раз, и вы видели, что произошло.

Не на такой ноте я хотел уйти на летний перерыв, потому что ты хочешь выложиться полностью и, по крайней мере, устать в последний уик-энд. Неприятно, что у нас нет ни результата, ни наката. Надеюсь, что за этот день нам еще воздастся», — цитирует россиянина пресс-служба «Хааса».

Мазепин сошел после контакта на пит-лейне с Кими Райкконеном, в результате которого оказалась повреждена передняя правая подвеска.

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Иван Шитик все материалы автора

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